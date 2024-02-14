Адвокат рассказал, почему Промес не будет привлечён к ответственности в России

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, почему в России не привлекут к ответственности нападающего «Спартака» Квинси Промеса, ранее осуждённого судом Нидерландов.

По словам Калинова, Промес мог бы понести уголовную ответственность в России в том случае, если бы в Нидерландах ему не вынесли приговор.

«По уголовно-процессуальному кодексу России считается, что если лицо совершило преступление на территории РФ, то оно будет нести ответственность. А если это произошло в другой стране и лицо уже было привлечено к уголовной ответственности там, то со стороны России к нему не должно быть претензий», — приводит слова Калинова «Газета.Ру».

Напомним, действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета нынешнего года. Ранее адвокат рассказал о том, почему соглашение, скорее всего, не будет расторгнуто досрочно.