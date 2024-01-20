Зеленов высказался о слухах об интересе «Кадиса» к Абаскалю

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи об интересе «Кадиса» к главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

Ранее сообщалось, что в испанском клубе видят в Абаскале возможную замену нынешнему наставнику команды Серхио Гонсалесу.

«Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.