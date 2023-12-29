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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин назвал лучших игроков первой части сезона в РПЛ

29 Декабря 2023 • 10:33 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин назвал лучших игроков первой части текущего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, а также игрока «Зенита» Матео Кассьерру, который стал лучшим бомбардиром первой части сезона, забив 14 голов в 16 встречах.

«Наверное, Тюкавин. Забивал в каждой игре, были красивые голы. Кассьерра — лучший бомбардир. Есть Чалов. Нгамалё мне очень нравится. Нападающий «Краснодара» Кордоба тоже хорош», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».   

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Терёхин Фёдор Чалов Джон Кордоба Константин Тюкавин Матео Кассьерра Муми Нгамалё ещё теги

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