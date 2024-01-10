Игнатьев — о переходе Ахметова в «Зенит»: «Руководство петербургского клуба видит в нём перспективы»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев после перехода Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит» предположил, пытается ли петербургский клуб переманивать игроков из стана «быков» для того, чтобы ослабить своего конкурента в борьбе за золото.

Специалист признался, что не верит в намерение «Зенита» повышать зарплату футболистам других команд лишь для того, чтобы ослабить конкурентов.

«Так не бывает, чтобы клуб покупал футболиста для скамейки, лишь бы сделать слабее конкурента. Когда речь идёт о переходе Ахметова в «Зенит», то скорее всего руководство питерцев видит в нём перспективы», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

В нынешнем сезоне Ахметов провёл за «Краснодар» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что после 18 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.