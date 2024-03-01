​Губерниев грубо оскорбил Промеса

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Квинси Промесом – форвард «Спартака» накануне был задержан полицией в ОАЭ. Оказалось, что задержание связано с побегом Промеса с места ДТП.

«Мы всегда знали («Спартак» - нет), что Промес преступник! Но то, что он еще и редкий ******** [идиот] узнали только теперь… (Но знает ли об этом «Спартак»)» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Спартак» сейчас готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Зенита». Битва двух столиц в рамках девятнадцатого тура пройдёт в субботу, 2 марта.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

​Промес может получить ещё один тюремный срок – теперь в ОАЭ

​«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом – названо условие