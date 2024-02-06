Бышовец считает, что бразильцы облегчают работу тренерскому штабу «Зенита»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец выразил мнение, что с большим количеством бразильских легионеров в составе «Зениту» будет легче выигрывать трофеи.

«Зенит» давно сделал ставку на иностранцев. Причём покупает игроков из одной страны. Они лучше понимают друг друга, близки ментально. Это облегчает работу тренерского штаба. Но в целом обязательства перед болельщиками выполняются: выигрываются чемпионаты», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что петербургский клуб может себе позволить иногда ошибаться в выборе футболистов, поскольку возможности «Зенита» превышают его задачи.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.