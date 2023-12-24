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Бушманов: «Хлусевичу надо рассмотреть предложение от «Спортинга»

24 Декабря 2023 • 13:36 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича в «Спортинг».

Ранее сообщалось, что российский футболист может стать игроком португальского клуба уже в январе.

«У Хлусевича есть скорость, хорошие физические данные. Даниил достаточно молодой футболист, который способен прогрессировать. Если у него есть предложение от «Спортинга», его надо рассматривать, можно попробовать свои силы там», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Хлусевич провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Евгений Бушманов Даниил Хлусевич ещё теги

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