Бывший тренер ЦСКА Олич рассказал, как воспринял бы предложение о работе в «Спартаке»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, готов ли он будет рассмотреть предложение от принципиального соперника «красно-синих» «Спартака», если такое поступит.

«Если придёт предложение от любого клуба в мире, надо садиться думать. О принципиальных командах: я работаю как профессионал. Но если бы вы спросили меня, когда я был тренером ЦСКА, сказал бы: «Нет, в «Спартак» не перейду», — цитирует Олича Metaratings.

Напомним, Олич возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года. Также во времена своей игровой карьеры хорват сумел стать трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА, когда выступал за «армейцев».