Агент Барбоза: «Семак отлично справится с работой в европейских чемпионатах»

Известный португальский агент Паулу Барбоза выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак способен работать в Европе.

«Семак, безусловно, может проявить себя как тренер в Европе. У него есть опыт и навыки, которые позволяют ему работать в Европе без особых проблем», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

При этом агент подчеркнул, что для успешной работы в другой лиге тренер должен обладать знаниями иностранного языка и доверием со стороны руководства клуба.

Напомним, под руководством Семака «Зенит» пять раз выигрывал чемпионат России. После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.