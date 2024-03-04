Игорь Федотов – о матче «Зенит» - «Спартак»: «Хорошая работа Карасёва»

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу Сергея Карасёва в минувшем матче «Зенита» со «Спартаком».

Напомним, игра 19-го тура чемпионата России между командами завершилась со счетом 0:0.

«Хорошая работа Карасёва. Когда хорошо, тогда хорошо. Карасёва не было видно, футболисты сами занимались своими делами», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что в матче были некоторые стычки, но такие игры обычно без них не проходят.

В 20-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде встретится с «Уралом», а «Спартак» примет «Факел». Матчи пройдут 9 и 10 марта соответственно.



