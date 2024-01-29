Баранник: «Скопинцев не суперзвезда, ничем не лучше Кругового»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о возможном переходе в петербургский клуб защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Данил Круговой по окончании нынешнего сезона перейдёт в ЦСКА. По этой причине петербургский клуб взялся за поиски левого защитника, который смог бы восполнить потерю. Одним из возможных вариантов для «сине-бело-голубых» считается Скопинцев, которого, как сообщалось ранее, «Динамо» не отпустит менее чем за 10 миллионов евро.

«Тот, кто из россиян идёт в петербургский клуб, должен понимать: ему там уготовлена роль второго плана. Скопинцев не суперзвезда, ничем не лучше Кругового, на мой взгляд. Хотя с возрастом стал играть разумнее», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Скопинцев провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.