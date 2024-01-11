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Агент Ахметова: «Краснодар» не сдержал обещания»

11 Января 2024 • 09:18 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника Ильзата Ахметова, высказался о переходе своего клиента из «Краснодара» в «Зенит».

По мнению агента, если бы «Краснодар» хотел сохранить Ахметова, то смог бы это сделать. Кроме того, Гегечкори отметил, что южане не сдержали своего обещания касательно позиции, на которой планировали использовать футболиста.

«Если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы. К тому же, когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «восьмёрки», либо на позиции «десятки». Но обещания там не сдержали», — цитирует агента «Чемпионат».

Напомним, что за  «Краснодар» Ахметов выступал с 2022 по 2024 год. В общей сложности в составе «быков» полузащитник провёл 61 матч, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. 

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Евро-Футбол.Ру,
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