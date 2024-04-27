Мостовой оценил шансы в матче «Динамо» и «Зенита»

В центральном матче 26-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде встретится с московским «Динамо». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Небольшой перевес на стороне «Зенита», 55 на 45. Но с другой стороны, «Динамо» тоже всё понимает. Поэтому не жду легкой победы», - цитирует Александра Metaratings.ru.

Поединок между «Динамо» и «Зенитом» состоится 28 апреля на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано в 19:15 по московскому времени.

По итогам 25 туров москвичи занимают третье место в турнирной таблице, а питерцы находятся на первой строчке.