Игнатов: «Бабич похож на Жиго, но серб добрее»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сравнил своего одноклубника Срджана Бабича с бывшим защитником команды Самуэлем Жиго, который сейчас выступает за «Марсель».

По мнению Игнатова, Бибич и Жиго очень похожи, однако серб добрее и хорошо понимает русский язык.

«Срджан похож на Жиго, комплекцией. И как личности похожи, Бабич только немного добрее. Плюс он серб, они близки нам», — цитирует Игнатова «Матч ТВ».

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» летом прошлого года из испанской «Альмерии». В составе «красно-белых» 27-летний защитник успел провести 13 матчей и забить два гола. В ближайшем 19-м туре РПЛ москвичи встретятся с «Зенитом». Эта игра состоится 2 марта и начнётся она в 19:30.