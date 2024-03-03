Горшков: «Ничья — закономерный результат в матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

По мнению эксперта, ничья — закономерный результат прошедшей встречи, так как команды действовали осторожно и не смогли создать большого количества опасных моментов у ворот друг друга.

«Ничья — закономерный результат. По игре могу выделить Андрея Мостового.

Может, из-за того, что «Зенит» знал результат матча в Краснодаре, команда не так рисковала. Понятно, что победа нужна, но проигрывать тоже было нельзя», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

В 19 турах РПЛ «Зенит» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла.