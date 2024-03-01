​В прокуратуре Нидерландов не прояснили ситуацию с возможной экстрадицией Промеса

В прессе появлялась информация о том, что Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды после задержания в ОАЭ. В прокуратуре Нидерландов не прояснили ситуацию в этом вопросе.

В прокуратуре сообщили «РИА Новости», что они пока не могут говорить о возможности экстрадиции Промеса. Там отметили, что футболиста задержали в ОАЭ за местное правонарушение, а не из-за уголовного дела в Нидерландах.

Напомним, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» из Дубая после завершения зимних сборов. Оказалось, что недавно футболист скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

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