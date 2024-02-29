Мор: «Для «Спартака» играть от обороны с «Зенитом» — это заранее проигрышный вариант»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

По словам Мора, обеим командам нужна в предстоящей встрече победа. Эксперт считает, что соперники не будут отсиживаться в обороне и постараются показать атакующий футбол.

«Зенит» дома не имеет права играть скучно и от обороны. «Спартак» от обороны просто особо играть не умеет, это заранее проигрышный вариант. Конечно, игры «шашки наголо» не будет, но команды всё-таки будут играть больше на атаку, чем на оборону», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.