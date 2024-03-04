​«Подстава команды»: Шалимов высказался о ситуации с Промесом

Известный тренер Игорь Шалимов оценил историю с задержанием в ОАЭ Квинси Промеса. Как известно, футболист «Спартака» покинул место дорожно-транспортного происшествия в перерывах между зимними сборами.

«По ситуации с Промесом и его задержанием в Дубае, то выглядит это всё как подстава команды», - сказал Шалимов «РБ Спорт».

Шалимов отметил, что в перерывах между зимними сборами нужно отдыхать осторожно. По словам тренера, Промесу лучше было бы нанять водителя, ведь попав в ДТП, игрок подставил команду. Шалимов считает, что на игру с «Зенитом» наигрывалась связка Промес – Угальде в атаке.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» в субботу вечером сыграли вничью со счётом 0:0.

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