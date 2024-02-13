Абаскаль – о слухах про конфликт с Соболевым: «Футболисты всегда недовольны, когда не играют»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на информацию о разногласиях с форвардом «красно-белых» Александром Соболевым.

В прошлом году испанский специалист отстранил нападающего от тренировок с основной командой из-за нарушения дисциплины.

«У меня всегда с Сашей были хорошие отношения. Мы хорошо общались и общаемся. Много шутим. Футболисты всегда довольны, когда они играют, и недовольны, когда не играют», - приводит слова главного тренера московского клуба Sport24.

Напомним, что Соболев перебрался в «Спартак» в июле 2020 года из самарских «Крыльев Советов» за компенсацию в размере 4,5 млн евро. В текущем сезоне он провёл за столичный коллектив 18 матчей во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.