​Соболев эмоционально отреагировал на замену в игре с «Зенитом»

В субботу вечером «Зенит» принимает «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. На 72-й минуте в составе московской команды произошла замена: вместо Александра Соболева на поле вышел Михаил Игнатов.

Соболев эмоционально отреагировал на свою замену – футболист не глядя «дал пять» члену тренерского штаба «Спартака» и отправился не на скамейку, а сразу в раздевалку. При этом футболист что-то бормотал себе под нос. Очевидно, что Соболев был недоволен решением снять его с игры.

Отметим, что Гильермо Абаскаль пропускает матч по причине дисквалификации.

Следить за финальным отрезком матче «Зенит» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.