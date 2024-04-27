Булыкин: «Рубин» доказал, что «Зенит» можно обыгрывать»

Бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями относительно предстоящего поединка между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.
«У «Динамо» есть успешный опыт игры против «Зенита», поэтому ничего не исключаю. Учитывая, что «Зенит» сильный, но уже не такой, как раньше, его можно обыгрывать. «Рубин» это доказал», - передает слова Дмитрия Metaratings.ru.
Матч состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» завтра, 28 апреля. Начало встречи запланировано в 19:15 по московскому времени. Перед этим поединком «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а «Зенит» является лидером.
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