Булыкин: «Рубин» доказал, что «Зенит» можно обыгрывать»

«У «Динамо» есть успешный опыт игры против «Зенита», поэтому ничего не исключаю. Учитывая, что «Зенит» сильный, но уже не такой, как раньше, его можно обыгрывать. «Рубин» это доказал», - передает слова Дмитрия Metaratings.ru.