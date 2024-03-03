Бушманов: «Выступление Угальде вызвало положительные эмоции»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

По мнению эксперта, костариканский новичок «Спартака» был одним из самых заметных игроков на футбольном поле, однако ему не хватило результативных действий.

«Он активно двигался, хорошо работал с мячом, угрожал воротам соперника. Выступление Угальде вызвало положительные эмоции», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» минувшей зимой из «Твенте» за 13 миллионов евро. В составе нидерландской команды нападающий в нынешнем сезоне провёл 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач.