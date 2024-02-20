«Спартак» не заинтересован в Глебове

«Спартак» не заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Данила Глебова нынешней зимой.

По информации Metaratings, Глебова нет в шорт-листе московского клуба для усиления позиции опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов провёл за «Ростов» 24 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, опережая 10-й «Ростов» на девять очков. Матчи чемпионата России возобновятся уже в начале марта. До конца сезона командам осталось провести по 12 встреч.