Ари хочет завершить карьеру в «Спартаке»

Бывший форвард московского «Спартака» Ари Феррейра ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

38-летний футболист заявил, что пока не планирует завершать карьеру, но это может произойти в следующем году.

«Очень хочу, чтобы это было в «Спартаке», поговорю с командой об этом. Надеюсь, мне дадут такой шанс. Я обязательно вернусь в Россию, я играл там много лет», — приводит слова Ари «Матч ТВ».

Нападающий отметил, что Россия является его вторым домом, поэтому было бы здорово завершить карьеру там.

Напомним, Ари защищал цвета «Спартака» с 2010 по 2013 год, после чего выступал в РПЛ за «Краснодар» и «Локомотив».