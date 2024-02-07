Коновалов: «Соболев амбициозный парень, он считает себя лучше Угальде»

Бывший футболист Андрей Коновалов поделился мнением о конкуренции между нападающими «Спартака» Манфредом Угальде и Александром Соболевым.

Напомним, костариканский футболист Угальде пополнил состав «красно-белых» нынешней зимой, перебравшись из нидерландского «Твенте».

«Они разные игроки. Есть какая-то тренерская задумка по поводу приобретения Угальде. Соболев — высокий, хорошо цепляется и играет головой, Угальде лучше действует низом.

Соболев амбициозный парень, он считает себя лучше Угальде, но конфликтов быть не должно», — цитирует Коновалова «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта нынешнего года.