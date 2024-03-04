Сила «Спартака» без Абаскаля, мартовская скука, поддавки лидеров

Небольшой, но ровный голевой покров

Кто ожидал феерии в первом туре РПЛ 2024 года, тот получил облом. За восемь матчей забили всего двенадцать голов – в среднем по полтора мяча за игру. Говорят, это весенний футбол. Но лучше сказать, что мартовский. Или в апреле и мае так же скучно будет?

Правда, голы были распределены более-менее равномерно. Сухими оказались только два матча, причём разного пошиба. Если «Зенит» и «Спартак» сходились в топовом Дерби двух столиц, то «Балтика» и «Сочи» рубились в битве аутсайдеров.

Нулевой «Зенит» и беззвёздный «Спартак»

«Зенит» с Педро и Артуром напомнил о докарантинной эпохе. Предыдущий раз питерцы не забивали дома в матче чемпионата России в марте 2020 года. Тогда «Уфа» уехала из Северной столицы с нулём пропущенных. После этого 58 игр подряд в РПЛ «Зенит» забивал дома.

Ну и в целом 25 матчей кряду в чемпионате «сине-бело-голубые» не оставляли своих соперников с пустым забралом. Пока к ним не пожаловал «Спартак» без дисквалифицированного Абаскаля и без впутавшегося в очередную мутную историю Промеса.

Московское дерби могло быть и покруче

Вторым большим матчем тура стало московское дерби «Динамо» и «Локомотива». «Железнодорожники» провалили первый тайм. Дзюбу и Антона Миранчука заслуженно заменили уже в перерыве. Дебютировавший за «Локо» Ньямси тоже, мягко говоря, не впечатлил.

Бителло и Макаров без надрыва сделали счёт 2:0 в пользу динамовцев, и только потом «железнодорожники» всполошились. Жемалетдинов отыграл один гол с замены, а на последних секундах и вовсе мог красиво увести «Локомотив» от поражения, но не судьба.

ЦСКА слишком много теряет

Только в том матче было забито три мяча. «Ростов» ограничился двушкой в ворота пассивных «Крыльев Советов». Ещё три пары расписали ничьи 1:1. ЦСКА сам забил в концовке, а пропустил от «Оренбурга» ещё позже. Игра – так себе.

Мусаев отличился в первом официальном матче за «красно-синих». «Оренбург» впервые в РПЛ сыграл вничью в Москве – с двадцатой попытки. ЦСКА по ходу этого чемпионата упустил шестнадцать очков в матчах, где он вёл в счёте. А то бы лидировал с отрывом в шесть баллов.

Противоречия «быков», домашний бонус «Пари НН»

Реальному лидеру «Краснодару» в девятнадцатом туре и не повезло, и повезло. Упустить дома победу над «Рубином» в концовке – так себе удовольствие для фаворита. Ну а получить в подарок ничью «Зенита» – другое дело. Вот и при своих остались – плюс два очка у «быков».

«Пари НН» во втором тайме отыгрался у «Факела» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ дома до девяти матчей. Воронежцы с сентября при Ташуеве проиграли в чемпионате только два раза. Меньше за этот отрезок уступало лишь «Динамо» (однажды).

Полярный «Урал» проэкзаменует другого топа

«Ахмат» в первом тайме с «Уралом» занимался непонятно чем, зато после перерыва шикарный выстрел Семёнова сделал грозненцам победу. «Урал» в РПЛ проиграл семь из восьми и выиграл один из четырнадцати своих последних матчей (кстати, у самого «Краснодара»).

В девятнадцатом туре победила лишь одна команда из верхней девятки таблицы – «Динамо». Следующий тур пройдёт 8-10 марта. «Краснодар» схлестнётся в южном дерби с «Ростовом», «Зенит» поедет ко вроде как удобному «Уралу», а «Спартак» что придумает дома с «Факелом»?

Кирилл Иванцов