Советник правления «Твенте» — о возможном переходе Угальде в «Спартак»: «Нет никаких проблем со стороны правительства»

Советник правления «Твенте» Ян Стройер сообщил, что власти Нидерландов не станут блокировать переход нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 21-летний костариканец уже прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед своим трансфером в российский клуб.

«Нет никаких проблем со стороны правительства. Нет абсолютно ничего такого. Как только клубы достигнут согласия, сделка будет завершена», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

В текущем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Ожидается, что за нападающего «Спартак» заплатит до 15 миллионов евро с учётом всех бонусов.