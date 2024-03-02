Михайлов: «Не думаю, что потеря Промеса снизила шансы «Спартака» в дерби с «Зенитом»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» в отсутствии Квинси Промеса.

Напомним, контракт Михайлова принадлежит «Зениту», а за «Оренбург» он выступает на правах аренды.

Ранее стало известно, что нидерландский футболист не сможет помочь «красно-белым» в предстоящем поединке. По данным СМИ, Промесу запрещено покидать ОАЭ после случая с ДТП.

«Не думаю, что потеря Промеса перед матчем снизила шансы «Спартака» в дерби с «Зенитом» — команда превыше игрока», — заявил Михайлов «РБ Спорту».

По мнению футболиста, если «Спартак» сыграет агрессивно и дисциплинировано, то может произойти все что угодно.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится уже сегодня, 2 марта. Начало поединка 19-го тура чемпионата России запланировано на 19:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.