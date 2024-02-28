Балахнин: «В матче «Зенит» — «Спартак» трудно ожидать голевой феерии»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится в Санкт-Петербурге.

По мнению специалиста, в предстоящей встрече не будет забито очень много голов, так как команды пока находятся не в своих оптимальных кондициях.

«Конечно же команды будут входить в сезон и от первой игры трудно ожидать какой-то голевой феерии. Хотя, всё может быть, потому что игроки очень хорошего уровня, особенно это касается «Зенита», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 2 марта, и начнётся он в 19:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «сине-бело-голубые» опережают «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.