«Лет через 10 сыграет за ветеранов «Спартака»: реакция соцсетей на новость о задержании Промеса в ОАЭ

Российские телеграм-каналы трубят, что лидер атаки «Спартака» Квинси Промес задержан полицией Дубая в аэропорту. Футболиста сначала не пустили на борт из Дубая в Санкт-Петербург, затем вообще задержали.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков в социальных сетях.

«Квинси, как Эскобар. Будет как Кокорин с Мамаевым за решеткой в футбол играть», - @nail_loko

«Зенит» заказал...» - @mart.mi2010

«Через 10 лет поиграет за ветеранов «Спартака» теперь», - @andregolov

«По этапу отправят по любому, жаль конечно», - @gps20212021

29 февраля «Спартак» всем составом полетел в Санкт-Петербург из Дубая. Лишь Промеса не пустили на борт, а спустя некоторое время его задержала местная полиция.

«Красно-белые» проведут матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск, за прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

Промеса не пустили в самолёт – «Спартак» улетел из Дубая без форварда

В «Спартаке» отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ

