Веденеев: «Чалов ненамного лучше Кассьерры и Сергеева»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в петербургский клуб. Ранее об этом сообщал известный агент Тимур Гурцкая.

Эксперт усомнился в достоверности этой информации, отметив, что Чалов ненамного лучше нынешних нападающих «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры и Ивана Сергеева.

«Думаю, это просто вброс, чтобы поднять цену Чалову, а ЦСКА перезаключит контракт с ним на более лучших условиях», — цитирует Веденеева «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.