​Раскрыта шокирующая причина задержания Промеса в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес накануне не смог вылететь с командой из Дубая – нидерландец был задержан полицией. Казалось, что задержание связано с тюремным сроком, который недавно получил Промес на родине. Впрочем, как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», причина задержания иная.

По данным источника, Промес в ОАЭ попал в дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места. Именно с этим связано задержание игрока. Дальше, узнав о задержании футболиста, нидерландская прокуратура запросила у ОАЭ выдачу Квинси.

Напомним, что сторона Квинси Промеса недавно заявила о намерении обжаловать шестилетний тюремный срок. Футболиста признали причастным к контрабанде наркотиков.