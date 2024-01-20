Кавазашвили: «Мне всё равно, останется ли Абаскаль тренером «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на слухи о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

Ранее сообщалось, что в услугах 34-летнего испанца заинтересован клуб Ла Лиги «Кадис». Кавазашвили признался, что для него не имеет значения, останется ли Абаскаль у руля «Спартака».

«Для меня главное, чтобы мой любимый клуб выступал. С каким тренером он это будет делать, мне абсолютно всё равно. Если Абаскаль считает, что в «Спартаке» он прошёл нужную практику для того, чтобы пойти на повышение, кто его остановит», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков. Испанец возглавляет «красно-белых» с лета 2022 года.