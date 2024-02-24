Чистяков назвал лучшего форварда РПЛ

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков поделился мнением о том, кто является лучшим нападающим Российской премьер-лиги на данный момент.

«Чалов мне очень нравится. Федя очень сильно прибавил, и я очень рад за него. Топ-1? Сергеев», — заявил Чистяков порталу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Иван Сергеев принял участие в 23 матчах за «Зенит», в которых забил десять мячей и стал автором трех результативных передач.

После 18 туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет всего два балла.