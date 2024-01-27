Абаскаль не рассматривал предложение «Кадиса» всерьёз

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль всерьёз не рассматривал предложение «Кадиса», так как ему нравится работать в Москве.

Ранее сообщалось, что 34-летний специалист может возглавить «Кадис», однако позже испанский клуб объявил о назначении на пост наставника команды аргентинского тренера Маурисио Пеллегрино.

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.