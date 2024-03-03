Кузьмичёв — об игре «Зенита» со «Спартаком»: «Это тренерская потеря очков»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о результате матча между «Зенитом» и «Спартаком». Поединок 19-го тура чемпионата России завершился нулевой ничьей.

По мнению эксперта, на «Зенит» отрицательно повлияло то, что команду все считали очевидным фаворитом данной игры.

«В таких матчах, когда что-то не получается, нужно, чтобы главный тренер сделал правильные ходы. Я этого вчера от Сергея Богдановича не увидел. Считаю, что это тренерская потеря очков», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

По итогам 19 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 37 очков. «Спартак» находится на четвертой строчке, набрав 31 балл.

В следующем туре «Зенит» будет гостить у «Урала», а «Спартак» примет «Факел».