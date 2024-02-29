Титов назвал Промеса главным козырем «Спартака» в игре с «Зенитом»

2 марта уже в первом весеннем, 19-м туре Российской премьер-лиги питерский «Зенит» примет принципиального соперника в лице «Спартака». Егор Титов, бывший лидер «красно-белых» порассуждал о главном козыре спартаковцев на грядущую игру.

«Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций. Видно, что сейчас он в хорошей форме и продолжает держать свою марку, он уже не молодой Квинси», - говорит Титов Metaratings.

Напомним, в подходящем к концу феврале Промеса признали виновным в Нидерландах по делу о контрабанде запрещённых веществ и нападении с ножом на двоюродного брата. В четверг Квинси не смог вылететь из ОАЭ в Россию.

«Ему уже за 30, а он продолжает великолепно играть и забивать. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», - добавил Титов.