«Спартак» не заинтересован в услугах Риччели

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», информация об интересе «Спартака» к защитнику и капитану португальского «Фамаликана» Риччели не соответствует действительности.

Ранее о возможном переходе 25-летнего бразильца в московский клуб сообщал iG Esporte. Также отмечалось, что в услугах Риччели заинтересовано «Динамо». Сумма такого трансфера оценивается в 6-10 миллионов евро.

В текущем сезоне Риччели провёл за «Фамаликан» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.