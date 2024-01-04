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«Спартак» не заинтересован в услугах Риччели эксклюзив

04 Января 2024 • 10:04 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», информация об интересе «Спартака» к защитнику и капитану португальского «Фамаликана» Риччели не соответствует действительности.

Ранее о возможном переходе 25-летнего бразильца в московский клуб сообщал iG Esporte. Также отмечалось, что в услугах Риччели заинтересовано «Динамо». Сумма такого трансфера оценивается в 6-10 миллионов евро.

В текущем сезоне Риччели провёл за «Фамаликан» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

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