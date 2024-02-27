Корнаухов: «Семака отличало трудолюбие, он сам себя слепил»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке, который в период своей футбольной карьеры выступал в составе «армейцев».

По словам эксперта, Семак не обладал большим талантом, но всегда был очень трудолюбив, за счёт чего ему и удалось достичь больших успехов.

«Да, может, у Семака не было грандиозного таланта как у футболиста, но он сам себя слепил и вытащил в мировой футбол. Это трудолюбие, старание, футбольный ум», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на посту главного тренера «Зенита» Семак пять раз выигрывал чемпионский титул. После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.