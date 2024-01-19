Тихонов предположил, почему Джикия получает мало игрового времени в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игровом времени защитника и капитана московской команды Георгия Джикии в нынешнем сезоне.

Напомним, что контракт 30-летнего Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая нынешнего года. Ранее сообщалось, что московский клуб готов обсудить с многолетним лидером команды продление соглашения.

«Есть определённые моменты. У него остаётся полгода до конца контракта. Возможно, есть нюансы, чтобы контракт не продлевать — он так и не играет. Не знаю, что внутри, могу высказать только своё мнение», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года. В текущем сезоне защитник провёл в составе «красно-белых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.