«Промес сам виноват» — Мостовой

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Ранее появилась информация, что 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ за скрытие с место ДТП.

— Промес сам виноват, если все действительно так, как пишут. Как, будучи на сборах он мог попасть в ДТП? Все просто: гостиница, автобус, а затем тренировка. Очень непонятная ситуация, — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Специалист отметил, что незаменимых игроков не бывает, поэтому клуб сможет найти ему замену через какой-то промежуток времени.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых восемь раз поразил ворота соперников и стал автором восьми ассистов.