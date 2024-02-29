​Абаскаль: «Сильнейшие остаются, а слабые постепенно отваливаются»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, не повлияли ли на сборы внешние факторы, такие как ситуация с Георгием Джикией, ситуация с Квинси Промесом и крупное поражение от «Ростова».

«Я не думаю, что это сильно повлияло. Здесь мы можем говорить о выборе, о том, что ты делаешь. Это относится и к футболу, и к жизни в целом. Сильнейшие остаются – те, кто могут преодолевать различные трудности и препятствия. А слабые постепенно отваливаются. Здесь речь только об этом, о профессионализме», - сказал Абаскаль клубной пресс-службе.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, – против «Зенита» на выезде.