Игнатов: «Угальде в хорошей форме»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о новичке московского клуба Манфреде Угальде, который перешёл в стан «красно-белых» текущей зимой из нидерландского «Твенте».

«Скоро вы сами всё увидите и оцените, а я пока не буду все карты раскрывать. Манфред провёл с нами только пару тренировок, но видно, что он в хорошей форме. Но дальше сами всё увидите», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний нападающий Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. По информации портала Transfermarkt, за костариканского футболиста «Спартак» заплатил 13 миллионов евро.