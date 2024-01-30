Руденко: «Обидно, что оказался не нужен «Спартаку»

Нападающий «Химок» Александр Руденко, являющийся воспитанником «Спартака», предположил, почему у него не получилось закрепиться в составе «красно-белых».

Отметим, что Руденко принадлежал «Спартаку» до 2021 года. При этом за первую команду «красно-белых» футболист не провёл ни одного официального матча.

По словам Руденко, ему обидно из-за того, что он не смог закрепиться в родном для себя клубе. Однако нападающий не исключил возможное возвращение в «Спартак» в будущем.

«Думаю, что не попал в ту колею, в которую попадают некоторые ребята. Всему своё время. Мне 24 года. Надеюсь ли вернуться? Почему нет? Пару сезонов, и можно стрельнуть», — цитирует Руденко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Руденко провёл за «Химки» 18 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.