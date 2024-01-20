Гладилин: «Спартаку» надо отпустить Абаскаля в «Кадис» и не думать»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе «Кадиса» к главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

По мнению ветерана, «Спартаку» не стоит удерживать испанского специалиста, для которого продолжение работы в «Кадисе» выглядит подходящим вариантом.

«Если интересуется, надо отпускать и не думать. Пусть работает в «Кадисе». У «Кадиса» задача не вылететь, а у «Спартака» — бороться за чемпионство, выигрывать титулы. Вот для той команды Абаскаль подходящий специалист», — приводит слова Гладилина Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года и уже успел выиграть с московской командой бронзовые медали чемпионата России. После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ, «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.