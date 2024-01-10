Деменко: «Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о возможном уходе из петербургского клуба нападающего Матео Кассьерры.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского футболиста заинтересован клуб из Саудовской Аравии. По словам Деменко, возможный уход Кассьерры из «Зенита» его не удивит. При этом эксперт подчеркнул, что такой трансфер станет серьёзной потерей для «сине-бело-голубых».

«Если Кассьерра уйдёт, то это может стать проблемой для «Зенита», ведь Матео на данный момент возглавляет гонку бомбардиров и приносит команде очки. Меня такой трансфер не удивит, ведь в Саудовской Аравии могут предложить более выгодные условия, чем в «Зените» да и самим петербуржцам могут заплатить хорошие деньги за трансфер», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Кассьерра провёл за «Зенит» 22 матча, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 9 миллионов евро.