Адвокат Калинов: У ОАЭ есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал информацию о задержании нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

Ранее стало известно, что 32-летний игрок был задержан в аэропорту Дубая местной полицией.

Адвокат заявил, что между ОАЭ и Нидерландами существует соглашение об экстрадиции, а поскольку ранее Промес был приговорен к тюремному заключению, то ОАЭ может передать игрока Нидерландам.

«Есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды», — приводит слова Калинова «Газета.Ру».

2 марта «Спартак» сыграет на выезде против «Зенита». Начало матча 19-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по московскому времени.

Футболист «Спартака» Промес задержан полицией ОАЭ