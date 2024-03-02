​Губерниев назвал лучшего в матче «Зенит» - «Спартак» – это не футболист

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился своим мнением после нулевой ничьей в матче Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». По словам Губерниева, лучшим на поле был главный арбитр – Сергей Карасёв.

«Лучшим в игре был Карасёв. Вот чья работа соответствует лучшим мировым стандартам!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Зенит» не смог обыграть «Спартак» в домашнем матче Премьер-лиги впервые с осени 2018 года. Потеряв два очка, команда Сергея Семака упустила возможность выйти на первое место в турнирной таблице.

Программа 19-го тура РПЛ продолжится в воскресенье.