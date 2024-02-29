Рианчо — о Промесе: «Жить надо по закону!»

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», высказался о ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Ранее стало известно, что 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ перед вылетом «Спартака» на матч с «Зенитом».

— Сложно поверить в то, что происходит с Квинси. Зачем он вступил на эту тропу? Теперь под вопрос не его дальнейшая игра за «Спартак», а его свобода. Жить надо по закону!» — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Промес появился на поле в 21 матче во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь ассистов.

2 марта «Спартак» на выезде сойдется в противостоянии с «Зенитом». Стартовый свисток запланирован на 19:30 по мск.