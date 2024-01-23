Булыкин: «Переход в «Зенит» — шаг вперёд для Тикнизяна»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб близок к подписанию 24-летнего игрока за 8 миллионов евро без учёта бонусов, которые могут составить 2 миллиона евро.

По мнению Булыкина, переход Тикнизяна в «Зенит» полезен как самому игроку, так и «Локомотиву», который заработает на продаже своего футболиста хорошие деньги.

«Это шаг вперёд для Тикнизяна. Надеемся, что его никто не будет отправлять во вторую команду, а парень будет играть. «Зенит» грабит остальные клубы РПЛ? Есть такой момент, но с другой стороны у них есть деньги, они могут позволить себе футболиста хорошего уровня», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «железнодорожников» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость армянского футболиста сейчас оценивается в 7 миллионов евро.